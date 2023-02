Andreas Satnikov (Mitte) am Finaltisch. Links sitzt der später Zweitplatzierte Leon Kühn. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Spieletag in der Stadtbibliothek Catan-Turnier in Melle: Der 10-jährige Andreas Satnikov gewinnt Von Karsten Grosser | 05.02.2023, 11:20 Uhr

Der Meller Spieletag am Samstag in der Stadtbibliothek hat so viele Besucher angelockt, wie noch keine der zehn Auflagen zuvor. Der erst zehnjährige Andreas Satnikov gewann dort das „Catan“-Turnier. Und die Gäste gaben Tipps für Spiele für Zuhause.