Was bedeutet es, eine schwere Kindheit zu haben? Andrea Sawatzki erzählt es den Zuhörern im Solarlux Foyer anhand ihres Romans „Brunnenstrasse“. Foto: Niels Wagner up-down up-down Lesung aus Roman „Brunnenstrasse“ Andrea Sawatzki zeigt sich in Melle wie eine Freundin, die intime Einblicke gewährt Von Ronja Ackermann | 26.09.2022, 17:11 Uhr

Für einen Erwachsenen kann es eine sehr schwierige Aufgabe sein, einen an Alzheimer erkrankten Angehörigen zu pflegen. Was es jedoch für ein Kind bedeutet, beschreibt Schauspielerin Andrea Sawatzki in ihrem Roman „Brunnenstraße“. Am Sonntag nahm sie 200 Gäste im Meller Solarlux-Foyer mit auf eine Reise in ihre Kindheit.