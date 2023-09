Es hat mit Radfahren zu tun Darum wird die Haller Straße in Melle ab Montag zur Einbahnstraße Von noz.de | 07.09.2023, 16:28 Uhr Über einen neuen Radweg können sich demnächst Radfahrer in Melle-Neuenkirchen freuen. Symbolfoto: dpa/Frank Rumpenhorst up-down up-down

Am kommenden Montag, 11. September, beginnt der Radwegneubau an der K227 (Haller Straße) in Melle-Neuenkirchen. Im ersten Bauabschnitt wird der Bereich zwischen der Gallbrinkstraße und dem Questweg neu gebaut. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen.