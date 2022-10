Das Osnabrücker Ehepaar Antje Starch und René Pessel erfüllen sich den Traum von einem amerikanischen Holzhaus. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down Logo NEO Besondere Bauweise Wie in den USA – Antje Starch und René Pessel bauen ein amerikanisches Holzhaus in Melle Von Ina Wemhöner | 21.10.2022, 06:04 Uhr | Update vor 12 Min.

Das Osnabrücker Ehepaar Antje Starch und René Pessel erfüllt sich in Melle einen Traum. Sie bauen ein amerikanisches Holzhaus. Was macht so ein Haus wie aus den USA aus und welche Probleme gibt es?