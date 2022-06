Der Campingplatz am Ludwigsee lädt am Pfingstsonntag zum Familientag mit großem Flohmarkt ein. FOTO: Stefan Gelhot Familientag auf dem Campingplatz Die wichtigsten Infos zum Pfingst-Flohmarkt am Meller Ludwigsee Von Simone Grawe | 01.06.2022, 12:33 Uhr

Schnäppchen erhaschen, entspannt bummeln, feilschen und die herrliche Lage am See genießen: Am Pfingstsonntag, 5. Juni, lädt der Grönegau-Park Ludwigsee zu einem Familientag mit großem Flohmarkt ein.