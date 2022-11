Am 6. November 2022 findet in Bruchmühlen ein verkaufsoffener Sonntag statt. Symbolfoto: Unsplash/Charles Deluvio up-down up-down „Der Winter kann sich warm anziehen“ Am 6. November ist verkaufsoffener Sonntag in Melle-Bruchmühlen Von Tanja Korte | 04.11.2022, 18:05 Uhr

Geschäfte in Bruchmühlen laden zum verkaufsoffenen Sonntag am 6. November 2022 ein. Von 13 bis 18 Uhr können Besucher in dem Meller Stadtteil winterliche Shopping-Angebote wahrnehmen.