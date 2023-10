Handwerk, Schmuck und Deko Adventsausstellung bei Solarlux in Melle: Das ist geplant Von noz.de | 23.10.2023, 15:31 Uhr Am ersten Novemberwochenende locken wieder zahlreiche handgemachte und kreative Geschenkideen Jung und Alt zur vorweihnachtlichen Adventsausstellung. Foto: Solarlux up-down up-down

Es wird weihnachtlich: Am ersten Wochenende im November findet auf dem Solarlux-Campus in Melle die alljährliche Adventsausstellung statt. Was erwartet die Besucher in diesem Jahr?