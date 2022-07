An der Westhoyeler Mühle wird am Sonntag, 24. Juli, wieder ein Mahl- und Backtag veranstaltet. FOTO: Tom Meyer zu Westerhausen up-down up-down Am 24. Juli ist Mahl- und Backtag Frisches Brot und altes Handwerk an der Westhoyeler Windmühle Von noz.de | 19.07.2022, 10:13 Uhr

Zum nächsten Mahl- und Backtag öffnen sich am Sonntag, 24. Juli, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr wieder die Pforten an der Westhoyeler Mühle im Meller Stadtteil Riemsloh.