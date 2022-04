Die Männer mussten jeweils eine Frau oder ein Kind huckepack nehmen und durch einen Parcours tragen. Der Clou: Frau/Kind hielt einen Becher, gefüllt mit Wasser, im Mund. Am Ende des Kurses wurde der Plastikbecher entleert. Die Mannschaft, die das meiste Wasser transportiert hat, gewann das Spiel.

Noch mehr spritzendes Wasser gab es beim „Wassertransport“. Auf zwei Besenstielen musste ein Eimer Wasser durch den Parcours getragen werden. Das erwies sich als ziemlich wacklige Angelegenheit, aber alle brachten Wasser bis zum Ende, keiner ließ den Eimer fallen.

Das Turnier waren aber keine reinen Wasserspiele. Im „Triathlon“ musste ebenfalls ein Parcours bewältigt werden. Zwischendurch mussten Holzklötze im Eimer versenkt und ein Stopp an der Getränkebude eingelegt werden samt Verzehr eines Getränkes, dann ging es zum Ziel. In der Aufgabe „Vierlinge“ stapelten zwei Männer Cola-Kisten horizontal und hielten sie hoch. Die anderen vier Teammitglieder wurden an den Beinen zusammengeklebt und mussten unter den Kisten herlaufen und dabei Kisten einsammeln, die an einer Markierung gestapelt wurden. Wenn Kisten herunterfielen, gab es Zeitstrafen.

Damit den Teams die Zeit zwischen den einzelnen Übungen nicht zu lang wurde, hatte die Feuerwehr noch ein Parallelspiel aufgebaut, in dem es um Geschicklichkeit ging. Im „Teamkran“ angelten die Teams nach eingekerbten Holzstücken, die aufeinandergestellt wurden.

Als alle Mannschaften damit fertig waren, durften die Kinder das Spiel ausprobieren. Überhaupt war an diesem Tag für die ganze Familie gesorgt. Für die Kleinen gab es eine Hüpfburg, Kaffee und selbst gemachter Kuchen begeisterten die Älteren an diesem rundum gelungenen Nachmittag.