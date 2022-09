Immer engagiert an der Seitenlinie: Thomas Egbers vom SC Melle II. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Trainer tippt den Spieltag Als Thomas Egbers vom SC Melle II gegen Per Mertesacker kickte Von Sven Schüer | 15.09.2022, 15:37 Uhr

Er war in verschiedenen Funktionen beim VfL Osnabrück, spielte in der Jugend gegen den späteren Weltmeister Per Mertesacker und trainiert seit 2019 den Kreisligisten SC Melle II. Thomas Egbers hat schon viel erlebt. Nur eine Sache fehlt ihm noch.