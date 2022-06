Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Alltagsdinge werden Kunst Plastische Zeichnungen und Objekte von Beate Freier-Bongaertz in Melle Von PM. | 11.02.2013, 09:31 Uhr

Der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur eröffnet am Donnerstag, 14. Februar, 15 Uhr, ein vielversprechendes Ausstellungsjahr mit Werken von Beate Freier-Bongaertz in der Alten Posthalterei in der Haferstraße.