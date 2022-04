Ein ansprechendes Baugebiet, in dem auch größere Grundstücke zur Verfügung stehen, soll nördlich der Pestelstraße entstehen. FOTO: Petra Ropers Alle Möglichkeiten wie Wunsch nach großem Garten realisierbar Baugebiet: Erste Planungen nördlich der Pestelstraße in Melle Von Petra Ropers | 24.06.2011, 16:44 Uhr

Ein ansprechendes Baugebiet, in dem nach dem Trend zum überschaubaren Garten auch der Wunsch nach größeren Grundstücken erfüllt werden kann, soll nördlich der Pestelstraße entstehen. Für den entsprechenden Bebauungsplan fasste der Planungs- und Umweltausschuss in seiner Sitzung den Aufstellungsbeschluss. In die konkreten Planungen fließen auch die bereits länger währenden Überlegungen zum Bau eines Regenrückhaltebeckens an der Pestelstraße ein.