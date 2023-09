Nachfolge schon geregelt Alfred Reehuis tritt als Vorsitzender der Grünen-Fraktion in Melle zurück Von Michael Hengehold | 18.09.2023, 16:41 Uhr Alfred Reehuis tritt als Vorsitzender der Grünen-Fraktion in Melle zurück, seine Nachfolgerin wird Silke Meier. Foto: Michael Hengehold up-down up-down

„Mit Wirkung vom 1. Oktober trete ich als Fraktionsvorsitzender zurück. Ein Amt, dass ich seit 35 Jahren ausübe.“ So schreibt es Alfred Reehuis in einer Pressemitteilung vom Montag. Der Beschluss in der Fraktion zur Nachfolge ist freilich schon älter.