Rund 200 Tage werden die Schweine im Aktivstall alt. Dann treten sie ihre letzte Reise in den Schlachthof an. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Mästen, schlachten, verkaufen Das passiert, wenn die Schweine den Hof der Meller Landwirtin Gabriele Mörixmann verlassen Von Christina Wiesmann | 22.11.2022, 06:20 Uhr

Mit ihrem Aktivstall-Konzept in der Schweinehaltung hat die Gesmolderin Gabriele Mörixmann schon Preise gewonnen. Sie steht unter anderem für Transparenz und lädt Besucher ein. Doch was passiert, wenn die Tiere den Hof verlassen? Vom Stall bis auf den Teller – so sieht der Weg der Schweine aus.