Die Jugendlichen gingen an sieben Stationen an den Start, wie die Feuerwehr in einer Mitteilung schreibt. Die verschiedenen Aufgaben wareb: das Erkennen und Merken von Ausrüstungsgegenständen, Geschicklichkeitstests, Schlauchkegeln, Leitergolf, das Verbinden einer Steckleiter mit Schläuchen, das „Beleinen“ einer Saugleitung und Fragen zu feuerwehrspezifischem Wissen.

Eine der Stationen bei dem Aktionstag. Foto: Jugendfeuerwehr Gesmold Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Route führte die Teilnehmer von der Bifurkation über den Loh bis zum neuen Feuerwehrhaus in Gesmold. Dort wurden die Sieger gekürt.

Geschicklichkeit war bei allen Aufgaben erforderlich. Hier beim Leitergolf. Foto: Jugendfeuerwehr Gesmold Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Siegerehrung und Pokalübergabe

Der Heinz-Hoyermann-Pokal wurde durch Stadtjugendfeuerwehrwart Jan Petering und den stellvertretenden Stadtbrandmeister Sebastian Deutscher überreicht.

Die Jugendfeuerwehr Wellingholzhausen durfte sich über den Pokal und Süßigkeiten freuen. Foto: Jugendfeuerwehr Gesmold Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auf dem ersten Platz landete die Jugendfeuerwehr Wellingholzhausen, gefolgt von der Jugendfeuerwehr Neuenkirchen auf dem zweiten Platz. Den dritten Platz teilten sich die Jugendfeuerwehren aus Gesmold und Niederholsten/Oldendorf. Dahinter folgten die Jugendfeuerwehr Melle-Mitte und die Jugendfeuerwehr Elsetal.