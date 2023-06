Meller Ärztin Dr. Braun-Munziger erklärt im Gespräch mit der Redaktion, was sie tut, um jung zu bleiben. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Lesung in Melle am 15. Juni Meller Ärztin erklärt, wie gesunde Ernährung nicht in Stress ausartet Von Anika Sterna | 10.06.2023, 11:10 Uhr | Update vor 51 Min.

Wer möchte nicht im Alter jung bleiben? Die Meller Ärztin Ute Braun-Munziger hat Tipps dafür in einem Ratgeber zusammengefasst. Am 15. Juni liest sie daraus in der Alten Stadthalle in Melle. Uns hat sie vorab erzählt, was sie selbst tut, um jung zu bleiben.