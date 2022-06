Die Verlegung der Glasfaserkabel in Neuenkirchen auf öffentlichem Grund geht offenbar nicht so reibungslos vonstatten, wie sich der Ortsrat das gewünscht hat. FOTO: dpa/Sina Schuldt „Bauarbeiten sind ein Fiasko“ Feuerwehr lahmgelegt: Ärger über Breitbandausbau in Melle-Neuenkirchen Von Anke Schneider | 17.06.2022, 16:29 Uhr

Als im März die Tiefbauarbeiten für die Verlegung der Glasfaserkabel in Neuenkirchen begannen, freute sich so mancher auf schnelles Internet. Die Freude ist bei einigen Menschen inzwischen großem Ärger gewichen. „Die Bauarbeiten sind ein Fiasko“, brachte es Ortsbürgermeister Alfred Reehuis in der jüngsten Ortsratssitzung auf den Punkt.