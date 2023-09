In Kerßenbrock stehen die Organisatoren in den Startlöchern. Die Familien Tapmeyer, Heitland, Mönter, Witte und Gehrenbeck freuen sich auf das 7. Kerßenbrocker Apfelfest am kommenden Samstag, den 23. September 2023.

Wer hat noch Äpfel für die Saftpresse?

Die Organisatoren sind dafür noch auf der Suche nach Äpfeln. „Wer hat noch welche abzugeben?“, fragen sie, voller Hoffnung auf frische Früchte. Denn: „In Kerßenbrock war es offensichtlich kein Apfeljahr“, sagt Ulrike Heitland. Vielfach hätten Apfelbäume nur schlecht getragen oder nur kleine Früchte ausgebildet. Deshalb müssen noch Äpfel her.

Beim Kerßenbrocker Apfelfest steht die beliebte Frucht vom Baum im Mittelpunkt. Archivfoto: Christina Wiesmann

Die werden von Familie Mönter auf ihrem Hof, auf dem auch das Apfelfest stattfindet, entgegengenommen. Nach vorheriger telefonischer Absprache unter 0171 4715578 kann das Obst gebracht werden. „Wir holen es im Notfall aber auch ab“, sagt Elisabeth Tapmeyer.

In den Vorjahren wurden von der Saftpresse, die beim Fest stets dabei ist, im Schnitt zwölf Tonnen Äpfel gepresst. „Das waren dann etwa 4000 Liter Apfelsaft“, rechnet Hermann-Josef Witte vor. Wer mag, kann sogar den Saft aus seinen eigenen Früchten bekommen. Ansonsten wird Apfelsaft vor Ort für alle Interessenten verkauft: Er kostet im Fünf-Liter-Kanister zehn Euro, im Drei-Liter-Pack sieben Euro.

Der Saft ist ein reines Naturprodukt, das ohne Zusatzstoffe daherkommt. Dank schonender Erhitzung ist der Saft lange haltbar. Angebrochen ist das Saftpaket sogar vier Wochen haltbar, zudem eignet sich der Saft für Gelees, das Zubereiten von Pudding oder anderen kulinarischen Köstlichkeiten.

Bauernmarkt und Rahmenprogramm

Auf dem Apfelfest gibt es für Besucher ab 10 Uhr morgens ein buntes Rahmenprogramm. Es wird ein kleiner Bauernmarkt aufgebaut, auf dem Eier, Marmeladen, Likör, Kürbisse und Honig im Sortiment sein werden. Zudem gibt es Dekoratives, Bratwurst und Getränke sowie Kaffee, Brot und selbstgebackenen Kuchen.

Auch für die kleinsten Besucher gibt es ein kindgerechtes Programm. Neben Ponyreiten, Kinderschminken, einer Go-Kart-Bahn, einer Hüpfburg und einem großen „Vier-Gewinnt“ können Insektenhotels gebaut und Stoffbeutel bedruckt werden. Wer Lust hat, probiert das Pressen von Äpfeln mit einer Handpresse aus.

Das 7. Kerßenbrocker Apfelfest auf dem Hof Mönter (Küingdorfer Straße 85, 49328 Melle) beginnt am Samstag, 23. September 2023, um 10 Uhr. Parkmöglichkeiten sind in Hofnähe auf einer Wiese in ausreichender Menge vorhanden.