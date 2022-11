Josef Holtrup und seine Zapfenbäume waren in diesem Jahr zum ersten Mal bei der Adventsausstellung dabei. Foto: Niels Wagner up-down up-down Auch am Sonntag geöffnet Neue Stände, kreative Dinge: Das bietet die Adventsausstellung bei Solarlux in Melle Von Anke Schneider | 06.11.2022, 07:54 Uhr

Bei der traditionellen Adventsausstellung bei Solarlux in Melle konnten die Besucher am Samstag so richtig in Weihnachtsstimmung kommen. An 69 Ständen boten kreative Menschen aus Melle und Umgebung schöne Dinge für die nahende Adventszeit an. Auch am Sonntag ist noch einmal von 10 bis 18 Uhr geöffnet.