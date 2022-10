Sie haben überlebt: Vier kleine Katzenkinder konnten vom Tierschutzverein Melle gesichert werden. Foto: Panela Opitz/Tierschutzverein Melle up-down up-down In einem Graben am Windrad gefunden Acht sind tot, vier leben: Wurden Katzen in Melle wie Müll entsorgt? Von Christina Wiesmann | 11.10.2022, 12:27 Uhr

Eine Spaziergängerin in Melle hat am Montagnachmittag einen grausigen Fund am Windrad im Grenzbereich Westerhausen/Ellerbeck gemacht: In einem Graben entdeckte sie acht tote Katzen und vier lebende Kitten auf einem Haufen. Wo kommen diese Katzen her?