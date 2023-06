Abschlussfeier der IGS Melle. Foto: Niels Wagner up-down up-down 10. Jahrgang feiert Abschied Abschluss 2023: Das sind die Absolventen der IGS Melle Von Ina Wemhöner | 23.06.2023, 19:06 Uhr

Acht Schüler des Jahrgangs 9 und 144 Schüler des Jahrgangs 10 haben an der IGS Melle ihren Abschluss geschafft. In einer feierlichen Stunden sind sie am Freitag verabschiedet worden.