Abrissarbeiten in der Gesmolder Straße in Melle. Foto: Ina Wemhöner Einzug ab Sommer 2024 geplant Abrissarbeiten in Meller Innenstadt: Hier entsteht ein neues Wohnhaus Von Ina Wemhöner | 06.07.2023, 17:10 Uhr

An der Gesmolder Straße in Melle soll ein modernes Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen entstehen. Für den Neubau wird derzeit ein Gebäude in der Innenstadt abgerissen.