Rund 30 Feuerwehrkräfte rückten am Samstagmorgen ins Gewerbegebiet Melle - Herrenteich aus. FOTO: Stefan Gelhot 30 Einsatzkräfte am Herrenteich Gemisch aus Abgasen und Wasserdampf sorgt für Feuerwehreinsatz in Melle Von Andreas Schnabel | 14.05.2022, 11:43 Uhr

Am Samstagmorgen gegen 7.45 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz am Herrenteich in Melle.