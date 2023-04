In der Alten Posthalterei in Melle stellen 40 Künstler aus der Region aus. Foto: Karsten Grosser up-down up-down Vernissage am 20. April Ausstellung „Unverzichtbar“ in Melle: Diese Künstler sind dabei Von noz.de | 18.04.2023, 16:42 Uhr

In der Zeit vom 21. April bis zum 14. Mai 2023 findet in der Alten Posthalterei in Melle-Mitte eine Kunstausstellung mit dem Titel „Unverzichtbar“ statt. Initiiert wurde sie vom Kultur- und Tourismusbüro der Stadt Melle. Rund 40 Kunstschaffende aus der Region sind dabei.