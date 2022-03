Die Nachfrage nach PCR-Tests steigt. In Melle gibt es mehrere Teststandorte. FOTO: dpa/Waltraud Grubitzsch Ergebnis liegt schnell vor PCR-Test in Melle: An diesen Standorten sind sie möglich Von Simone Grawe | 24.03.2022, 15:12 Uhr | Update vor 42 Min.

In Stadt und Landkreis Osnabrück infizieren sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus. Der Bedarf an PCR-Tests steigt. An folgenden Standorten kann man in Melle einen PCR-Test machen lassen.