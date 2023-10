Am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr war ein 69-Jähriger mit seinem Autotransporter – LKW mit Anhänger – auf der A30 in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs, als er in Höhe einer Autobahnbrücke zwischen den Anschlussstellen Brüchmühlen und Riemsloh plötzlich einen lauten Knall vernahm, berichtet die Polizei.

Vermutlich durch eine Materialermüdung an der Brücke hatte sich zuvor die Übergangsschiene der Brücke gelöst und ragte hervor. Mehrere Fahrzeuge fuhren über dieser Schiene und wurden dabei beschädigt. Personen wurden laut Mitteilung der Polizei nicht verletzt.

Schaden wird begutachtet

Die Autobahnmeisterei rückte aus, um nachzuschauen, ob und was an der Brücke repariert werden muss, so die Polizei. In Fahrtrichtung Rheine ist eine mehrstündige Vollsperrung eingerichtet worden.

Reparatur am Freitag geplant

Hierdurch entstand laut Polizei eine massive Verkehrsbeeinträchtigung der A30 im Bereich NRW und Melle. „Es ist bisher nicht abzusehen, wann die Sperrung aufgehoben wird“, erklärte Polizei am Mittwochnachmittag. Kurz darauf teilte die Autobahn Westfalen mit, dass die Sperrung voraussichtlich bis Freitagabend, 13. Oktober, andauern wird. Während dieser Zeit wird der Verkehr auf der Autobahn einspurig und mit reduzierter Geschwindigkeit über die Brücke geführt. Die Bedarfsumleitung U16 führt über die nachfolgende Anschlussstelle Riemsloh.

Eine Firma werde dann am Freitag kurzfristig die nötigen Reparaturarbeiten durchführt, sodass dem Verkehr nach Möglichkeit zum Wochenende wieder zwei Spuren zur Verfügung stehe. Auch die A30-Auffahrt in der Anschlussstelle Bruchmühlen soll dann wieder freigegeben werden, so die Autobahn Westfalen. Verkehrsteilnehmer müssen allerdings auch nach der Reparatur mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem Bereich rechnen.