„Onair“ kommt zum Weihnachtskonzert in die Martinikirche Buer. Foto: Michael Petersohn up-down up-down Weihnachtskonzert am 10. Dezember Bekannt aus „The Voice of Germany“: „Onair“ singt in Martinikirche Buer Von noz.de | 23.11.2022, 15:50 Uhr

Sie waren die erste A-Cappella-Band bei „The Voice of Germany“: Am 10. Dezember 2022 kommen „Onair“ mit ihrem Weihnachtsprogramm „So This Is Christmas“ in die Martinikirche Buer.