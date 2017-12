Weihnachten bei 26 Grad am Strand Meller Weltreisende melden sich aus Neuseeland

Buer. Passend zur Sonnenfinsternis am 21. August sind die beiden Weltreisenden Kea Fronzek aus Buer und Fynn Linus Kölling aus Eicken-Bruche in New York angekommen. Ein paar Tage vor diesem besonderen Ereignis hatten sie sich auf ihren langen Weg rund um die Welt als Belohnung für ihr erfolgreich bestandenes Abitur gemacht. (wir berichteten). Nun melden sich die beiden jungen Leute aktuell aus Neuseeland.

Sie haben inzwischen die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Costa Rica hinter sich gelassen. In Kanada bestiegen sie den Sulphur Mountain im Banff-Nationalpark mit einer Höhe von 2541 Metern. Sie wurden mitten im September von einem Schneesturm überrascht, obwohl sie zwei Tage zuvor bei 27 Grad schwitzten, fuhren mit Kanus durch die Rocky Mountains und bestaunten auf Vancouver Island das Auftauchen von Walen. (Weiterlesen: Duo aus Melle-Buer und Eicken startet Weltreise)

Adrenalinkick

Tierisch ging es dann auch in Costa Rica weiter. Sie sahen Faultiere, Kaimare und Delfine und retteten in Tortuguero Babyschildkröten. Selbstverständlich gönnten sich Kea und Fynn auch sportliche Abenteuer. In Monteverde, einem Ort in Costa Ricas Nordwesten, der für seine artenreichen Nebelwälder bekannt ist, gönnten sich die beiden einen Adrenalinkick. Sie legten einen 45-Meter-Bungee-Jump mitten im Dschungel hin. Offensichtlich hatten sie davon noch nicht genug. An der Pazifikküste im Nationalpark Manuel Antonio versuchten sie sich gleich nochmals mit einem Sprung von einem sechs Meter hohen Wasserfall.

Lange Sicherheitskontrolle

In ihrer E-Mail berichtet Kea auch von kleinen Missgeschicken, die auf einer großen Reise wohl nicht ausbleiben. „Auf dem Weg nach New York musste Fynn eine private Sicherheitskontrolle der USA über sich ergehen lassen. Das Flugzeug hob mit zwei Stunden Verspätung ab“, schreibt sie. Die beiden jungen Leute wollten natürlich auch einen Blick vom „Top of the Rock“ nicht versäumen, vom Rockefeller Center der Riesenstadt. „Wir rannten fünf Kilometer quer durch die Stadt, um unseren Besuch dort nicht zu verpassen. Dort angekommen, wurden wir darauf hingewiesen, dass das Ticket für einen ganzen Tag galt.“

Tja, wer reist, hat auch was zu erzählen. Im kanadischen Montreal lösten die beiden in ihrem Hostel versehentlich einen Feueralarm durch das Anbraten von Nudeln aus, und in Costa Rica erlebten sie, wie sich ein Erdbeben anfühlt.

Kulisse von Herr der Ringe

Nun sind sie gerade in Neuseeland angekommen. Dort feierten sie das Weihnachtsfest bei 26 Grad am Strand. Fynn möchte unbedingt in das Auenland, die Naturkulisse aus den Herr-der-Ringe--Filmen, und für einen Verwandtschaftsbesuch aus Deutschland ist schon eine Vorstellung im Opernhaus in Sydney gebucht.

Der letzte Satz ihrer E-Mail lautet: „Fun fact: Zusammen haben wir schon elf Kilogramm Nudeln gegessen.“ Na dann, einen guten Rutsch ins neue Jahr am anderen Ende der Welt. In Neuseeland dürfen die beiden das neue Jahr übrigens schon etwa 10 Stunden vor den Menschen in Deutschland begrüßen.

In Australien werden sich die beiden jungen Leute ein kleines Wohnmobil mieten und von Sydney aus an der Südküste nach Perth reisen. Dann soll eine Zugfahrt von Singapur nach Bangkok durch den Dschungel folgen.