Für Notfall vorgesorgt Ersthelfer haben freien Eintritt ins Theater Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen. Das Theater im Park in Bad Oeynhausen hat gemeinsam mit Mitarbeitern lokaler Gesundheitseinrichtungen ein Partnerprogramm ins Leben gerufen. Ausgebildeten Ersthelfern wird der kostenlose Besuch der Theatervorstellungen ermöglicht, damit bei Unfällen immer Ausreichen Ersthelfer vor Ort sind.

Ob Kriminalfälle, Konzerte oder akrobatische Vorstellungen – das Theater im Park steht für Unterhaltung. Doch auch in den schönsten Momenten kann es zu gesundheitlichen Notfällen kommen. Um in diesen Ausnahmefällen den Besuchern schnelle Hilfe zu ermöglichen, kooperiert die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH mit freiwilligen Ersthelfern. Ausgebildeten Ersthelfern wird der kostenlose Besuch der Theatervorstellungen ermöglicht. Die Teilnehmer wiederum können mit ihrer Expertise im Notfall unmittelbar helfen.

Reaktion auf Notarzteinsatz

Das Programm ist als Reaktion auf einen Notarzteinsatz entstanden, der sich im Februar 2017 im Theater im Park ereignete. „Nach dem Notfall haben sich zahlreiche Ersthelfer bei uns gemeldet und ihre Unterstützung angeboten“, erzählt Dirk Henschel, Betriebsleiter des Staatsbad, vom spontanen Engagement. Ab sofort stehen in den Vorstellungen zwei Plätze für einen Erstretter plus Begleitung zur Verfügung. „Ziel ist es, dass in jeder Vorstellung Zuschauer sind, die Erste Hilfe leisten können“, ergänzt Peter Adler, Geschäftsführer der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH.

Defibrillator

14 Ersthelfer nehmen derzeit am Programm teil. Darunter sind Ärzte, Krankenpfleger und Rettungssanitäter. Sie alle arbeiten in Bad Oeynhausener Einrichtungen wie dem Herz- und Diabeteszentrum, der Klinik am Rosengarten oder auch der Feuerwehr.

Zusätzlich zu den Ersthelfern sind bei jeder Vorstellung im Theater im Park zwei Mitarbeiter der Feuerwehr anwesend. Zudem wurde im Laufe des Jahres ein Defibrillator angeschafft, der für Besucher und Personal frei zugänglich ist. Im gleichen Zeitraum wurde auch in der Wandelhalle ein Defibrillator stationiert.

