Vorschläge von Besuchern Albino-Känguru im Tierpark Herford hat einen Namen

pm/stum Herford. Das Albino-Känguru, dass vor wenigen Wochen in den Tierpark Herford eingezogen ist, hat einen Namen. Der Tierpark entschloss sich aus zahlreichen Vorschlägen von Besuchern den Namen Elsa.

Seit vier Jahren gehört Sabrina Milutzki zu den Stammgästen des Herforder Tierparks. „Wir kommen fast wöchentlich in den Park, schauen, was sich verändert hat und welche Tiere geboren sind“, sagte Sabrina Milutzki. Jetzt kann die 35-Jährige sogar voller Stolz erzählen, Namensgeberin eines Tieres zu sein – und zwar eines Albino-Kängurus. Das kleine Känguru habe sich laut einer Pressemitteilung des Tierparks prächtig in die Gruppe der anderen Bennett-Kängurus integriert.

Der Name hatte dem Tierpark-Team unter zahlreichen Vorschlägen auf der Facebook-Seite der „Neuen Westfälischen“ am besten gefallen. Die Lokalzeitung hatte dort dazu aufgerufen, einen Namen für die außergewöhnliche Tierpark-Bewohnerin vorzuschlagen. „Dass wir jetzt die Namensgeber sind, ist toll. Damit hätten wir wirklich nicht gerechnet“, sagte die Herforderin, die zur Taufe mit ihrer Familie in den Tierpark gekommen ist. Zusammen mit Tochter Hanna-Levke (5) und Tierparkleiter Thorsten Dodt ging es dann sogar in das Gehege – und die ansonsten scheue Elsa ließ die Besucher erstaunlich nah an sich heran. Tierparkleiter Thorsten Dodt hatte sich unterdessen noch etwas Besonderes für die Namensgeberin ausgedacht. Im kommenden Jahr gewährt er Sabrina Milutzki und ihrer Familie einmal einen Blick hinter die Kulissen des Tierparks. Eine Führung durch den Park schließt sich an, ehe die Fütterung der Bennett-Kängurus zum Abschluss auf dem Programm steht.