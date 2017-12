Fleisch wird verwertet Wie die Wildschweine ins Oldendorfer Freibad gelangten

Für die Wildscheine im Oldendorfer Freibad gab es keinen Ausweg mehr. Foto: Dirk Wesseler

Oldendorf. Das Fleisch der Wildschweine, die am Samstag vor Weihnachten in das Freibad im Meller Stadtteil Oldendorf eingedrungen sind, wird verwertet. Untersuchungen der Jägerschaft zufolge müssen die Schweine über den Mühlenbach in das eingezäunte Gelände des Freibads gelangt sein.