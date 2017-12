Neuregelung ab dem 1. Januar Umland-Apotheken sind beim Meller Notdienst dabei

Melle. Ab dem 1. Januar verändert sich der Apotheken-Notdienst in Melle: Waren bislang ausschließlich Apotheken aus dem Stadtgebiet in diesen Dienst eingebunden, kommen jetzt auch Apotheken aus dem Umland dazu.

Apotheker Ralf Frerichs (Stadt-Apotheke) , der gemeinsam mit seinem Kollegen Franz Hoffmann (Schreibersche Apotheke) die Dienstpläne koordiniert, begründet die Neuregelung mit zwei erfolgten Apothekenschließungen im ablaufenden Jahr. „Im Endeeffekt müssen weniger Apotheken dadurch mehr Notdienste stemmen“, sagte Frerichs. Diese zusätzliche Belastung sei auf Dauer nicht von den neun verbleibenden Meller Apotheken zu leisten, zumal dort auch der Nachwuchs fehle. „Diese Notdienste sind für uns eine Selbstverständlichkeit“, betonte der Koordinator. Dennoch sei es jetzt nach der Schließung der Apotheke am Dürrenberger Ring und in Gesmold notwendig gewesen, über ein neues System nachzudenken.

Geringere Nachfrage

„Wie fangen wir das im Stadtgebiet auf, ohne die Bevölkerung zu belasten“, formulierte Frerichs die zugrunde liegende Frage. Er erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass der hausärztliche Notdienst seit Jahren in Melle komplett verschwunden sei. Das mache sich auch durch eine geringere Nachfrage in den Apotheken zu Notdienstzeiten bemerkbar.

„Zumutbare Entfernung“

In Deutschland ist der Notdienst der Apotheken gesetzlich festgelegt und die dienstbereite Apotheke muss demnach auch für die Patienten in „zumutbarer Entfernung“ erreichbar sein. Für den Dienst gibt es eine sogenannte Notdienstvergütung, die der Deutsche Apothekerverband aus einem Nacht- und Notdienstfonds bezahlt. Der wiederum speist sich aus Centbeträgen pro in Deutschland verkaufter Medikamentenpackung.

Jetzt 270 Dienste

Die Meller Apotheker haben sich mit der jetzigen Neuregelung an andere Notdienstkreise im Umland angehängt. Eingebunden sind neben den neun Meller Apotheken damit jetzt auch die Pankratius Apotheke in Borgloh, die Neue Apotheke in Bruchmühlen-Rödinghausen, die Westfalen Apotheke in Borgholzhausen, die Zieglersche Apotheke in Borgholzhausen, die Dom Apotheke in Bissendorf, die Apotheke in Schledehausen und die Wiesen Apotheke in Wissingen. Im Rahmen der Neuordnung, die von der Apothekerkammer Niedersachsen genehmigt worden ist, übernehmen die Meller Apotheker jetzt 270 Dienste im Jahr. Ohne die Neuregelung wären es 90 mehr gewesen. „Wir haben jetzt eine Lösung, die für alle tragbar ist“, sagte Frerichs. Und: Mit den 270 Diensten würden er und seine Kollegen immer noch rund drei mal mehr Notdienste übernehmen, als das in anderen Notdienstkreisen üblich sei.

Immer weniger Nachfolger

Mit Blick auf die Zukunft meinte Frerichs: „Besser wird es nicht.“ Das hänge damit zusammen, dass die Zahl von Apotheken deutschlandweit deutlich abnehmen, weil es keine Nachfolger mehr gebe. Das gelte insbesondere für den ländlichen Bereich.