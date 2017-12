Serie: Ausbildungsbetriebe in der Region Familienunternehmen aus Melle bildet eigenen Nachwuchs aus

Neuenkirchen. 30 Azubis, darunter 13 neue, der Maschinenfabrik Niemann haben gute Perspektiven, weil sie als Fachkräfte dringend gebraucht werden. Eine exzellente internationale Auftragslage mit einem Exportanteil von 70 Prozent sichert die Arbeitsplätze der zukünftigen Produktdesigner, Elektroniker und Feinwerkmechaniker im eigenen Unternehmen.

Hautnah beteiligt am betrieblichen Entwicklungs- und Fertigungsprozess der Kreis-Dissolver-Maschinen (Rührgeräte und Farbmischer) ist die große Gruppe der Auszubildenden vom ersten Tag an. Sie erlernen in den jeweiligen Abteilungen unterschiedliche Berufe. Dabei ist die Zahl der Neuen so hoch wie nie zuvor.

Präzises Handwerk

Verena Rolfing wird Industriekauffrau, Ahmed Can Agbal Metallbauer, Jona Weitz Mechatroniker, und Simon Heggemann wird als Elektroniker ausgebildet. Gleich sechs neue Azubis, darunter auch Maximilian Arling, haben sich für das präzise Handwerk des Feinwerkmechanikers entschieden. Damit erhöhte sich die Anzahl der Auszubildenden in diesem Beruf auf insgesamt 18 Jugendliche.

„Ich schraube, säge und feile gern, bin eher praktisch begabt“, sagt Louis Redeker, der im zweiten Jahr fast alle Abteilungen durchlaufen hat. Einblicke in die hochpräzise Arbeitswelt der Rührmaschinen in der Produktionshalle steigerten die Begeisterung für den gewählten Beruf. Am Computer nahm der Azubi Bauteile unter die Lupe, lernte an der CNC-Maschine, wie eine komplexe Fräse bedient wird und übte die richtige Handhabung des Bohrers.

„Technische Zusammenhänge verstehen, das gefällt mir“, beschreibt Louis seinen Arbeitsalltag. Vor Berufsbeginn informierte sich der Schüler im Internet und absolvierte einen Probetag bei Niemann. „Während ich kleine Werkstücke fertigen durfte, schaute mir ein Geselle über die Schulter.“

Hintergrundwissen

In der Berufsschule erfahren die Azubis Hindergrundwissen wie zum Beispiel: Was passiert bei der Metallbearbeitung? Wie funktioniert die Spanbildung? Auch Pneumatik und Hydraulik stehen auf dem Stundenplan. Die anschließende Weiterbildung der Feinwerkmeachniker zum Techniker, Meister oder Studium erhöht die Perspektiven.

Arthur Kühne steht kurz vor der Abschlussprüfung zum Elektroniker. Doch er bleibt ganz gelassen, während er professionell am Schaltschrank die Funktion der Bauteile überprüft: „Im Unternehmen baue ich eine simulierte Anlage nach Plan, die dann für die Prüfung spezifiziert wird.“

Nach dem Abitur überlegte Maximilian Jan Mroß: „Was soll ich machen? Vielleicht Bundeswehr oder Jura-Studium?“ Doch die Entscheidung des Herforders fiel zugunsten seiner technischen Begabung aus und auf den Berufsweg des Produktdesigners. „Für jede Maschine mit Zubehör werden individuelle Bedienungsanleitungen und Zeichnungen erstellt.“

Entwicklungsprozess

Der Entwicklungsprozess an den hochwertigen Maschinen fasziniert den 21-Jährigen jeden Tag aufs Neue. Für ein großes Dissolver-Rührgerät sind etwa zwei dicke Ordner notwendig und zusätzlich ein Ordner nur für die Schaltpläne, so beschreibt der Azubi im zweiten Ausbildungsjahr die Arbeitsweise. „Ich habe meinen eigenen Bereich, unterstütze die jeweiligen Projektleiter und Produktdesigner, arbeite mit anderen Abteilungen zusammen und lerne immer wieder Neues, zum Beispiel im 3-D-Bereich.

So ähnlich wie Maximilian sahen das auch die anderen in der Produktionshalle versammelten Jugendlichen. Etwa 5000 Maschinen verlassen pro Jahr das Werk in Neuenkirchen, werden nach Indien, Indonesien und Australien verschifft. An der Fertigstellung der Bauteile sind auch die 30 Azubis beteiligt.

