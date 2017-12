Weihnachtliche Improvisation Daniel Skibbe spielt an der Vater-Orgel in Melle

pm Melle. „Zwischen den Jahren“ präsentiert der Organist Daniel Skibbe Weihnachtslieder auf der Christian-Vater-Orgel – nicht wie sie im Buche stehen, sondern wie ihm der Sinn steht: Es handelt sich um ein Improvisationskonzert.

Es ist ein weihnachtliches Orgelimprovisationskonzert zwischen den Jahren: Daniel Skibbe wird auf der Christian-Vater-Orgel konzertieren und Improvisationen über Lieder zur Weihnachtszeit kreieren. Das Konzert beginnt am Samstag, 30.Dezember, um 17 Uhr in der St.-Petri-Kirche in Melle. Der Eintritt ist frei.

Meditation „Stille Nacht“

Diesmal wird er, u. a. in Form einer barocken Partita über den Choral „Vom Himmel hoch, da komme ich her“, einer Meditation über „Stille Nacht, heilige Nacht“ und einer Improvisation im symphonischen Kathedralstil über „Herbei, o ihr Gläubigen (Adeste fideles)“ phantasieren. Außerdem lässt er sich von weiteren schönen und doch recht bekannten Weihnachtsliedern inspirieren.

Bei seinen Improvisationen wird sich Skibbe an der Weihnachtsgeschichte des Lukasevangeliums orientieren, die von Dr. Rudolph Alexander Kremer gelesen wird.

Besucher stimmen ein

Auch die Konzertbesucher sind eingeladen, in das ein oder andere Weihnachtslied einzustimmen. Bei den Improvisationen hat der Organist nur eine Choral- oder Themenmelodie vor sich liegen – alle anderen Klänge sind improvisiert.

Daniel Skibbe musiziert seit etwa 17 Jahren an der Christian-Vater-Orgel. Er erhielt den Förderpreis des Orgelfördervereins St. Petri-Melle und hat sich in den letzten Jahren als Organist, Chorleiter und Solist einen Namen gemacht.

Er absolvierte die Ausbildung zum D- und C-Kirchenmusiker und nahm zusätzlich an Fortbildungsveranstaltungen für Improvisation teil. Seit Oktober 2012 studiert Skibbe an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford Kirchenmusik. Einen besonderen Schwerpunkt bildet auch hier die Orgelimprovisation.