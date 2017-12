Von 19.26 Uhr bis 19.58 Uhr 1. Weihnachtsfeiertag: Meller Berg ohne Strom

Melle. Waren zu viele Gänse, Karpfen und schlesische Weihnachtswürste gleichzeitig in der Röhre oder auf dem Herd? Das jedenfalls vermuteten am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages Meller, die gegen 19.30 im Bereich des Meller Bergs von einem Stromausfall überrascht wurden.

Nach dem obligatorischen Gang in den Keller stellten die Betroffenen dort am Sicherungskasten aber fest, dass dort alles in Ordnung war. Anrufe bei der Polizei brachten zwar keine Klärung der Ursache, aber die Anrufer wurden auf die Störungsstelle von RWE/Westnetz hingewiesen.

Strom umgeleitet

Eine Sprecherin von Westnetz erklärte am Dienstagabend auf Anfrage unserer Redaktion, die Ursache sei eine unterirdische Kabelstörung in Eicken-Bruche gewesen. Die Mitarbeiter der Netzleitstelle in Osnabrück hätten durch Umleit-Schaltungen dafür gesorgt, dass ab 19.58 wieder Strom floss. Die Reparaturarbeiten in Eicken-Bruche hätten bereits begonnen.