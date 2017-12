Landrat antwortet Scholz nicht Meller MEL-Kennzeichen im Kreishaus sehr unbeliebt

Melle. Noch keine Antwort von Landrat Michel Lübbersmann hat Melles Bürgermeister Reinhard Scholz auf einen Brief vom 4. Juli erhalten, in dem sich Scholz unter Hinweis auf den erfolgten einstimmigen Beschluss des Stadtrates für die Wiedereinführung des Kfz-Kennzeichens MEL einsetzt.

„Es gibt bislang keine Antwort des Landkreises Osnabrück auf dieses Schreiben“, bestätigte Stadtsprecher Jürgen Krämer auf Anfrage unserer Redaktion. Der Kreis ist für die Wiedereinführung des Kennzeichens zuständig.

Scholz hatte in dem Brief an Lübbersmann darauf hingewiesen, dass es seit 2012 bundesweit wieder möglich sei, ausgelaufene Kennzeichen auszugeben. Das hätten über 251 Kommunen bereits getan. Das Thema habe sich in Melle zu einem „ernst zu nehmenden Anliegen“ entwickelt. „Der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach einer lokalen Verortung ist aktuell deutlich spürbar“, schrieb Scholz. Das werde auch in den Foren der sozialen Netzwerke deutlich. Außerdem hätten sich 70 Prozent der Befragten in einer Umfrage des „Meller Kreisblatts“ für MEL-Kennzeichen ausgesprochen.

„Bundesweit einzigartig“

Beim Landkreis nach dem aktuellen Stand der Dinge nachgefragt, begründete Kreissprecher Burkhard Riepenhoff noch einmal ausführlich, warum die Kreisverwaltung das MEL-Kennzeichen partout nicht wieder auf den Straßen sehen will.

Anzeige Anzeige

Die Wiedereinführung alter Kennzeichen werde einen hohen organisatorischen Aufwand mit sich bringen und torpediere zudem „unser aktuelles maximal bürgerfreundliches Angebot“, das den besonderen Bedürfnissen eines Flächenkreises Rechnung trage. Anders als üblicherweise gebe es im Osnabrücker Land nämlich nicht nur eine, zwei oder drei Kfz-Zulassungsstellen, sondern elf frei wählbare. „Wir betreiben damit einen bundesweit einzigartigen Aufwand, damit die Bürger kurze Wege zur Zulassung haben“, so Riepenhoff. Den Preis für dieses gleichermaßen bürger- wie gemeindefreundliche Modell zahle im Wesentlichen der Landkreis.

„Ein Massengeschäft“

Auch der Koordinationsaufwand läge bei der Kreisverwaltung. Es handele sich um ein Massengeschäft, bei dem jährlich eine sechsstellige Anzahl von Fällen zu erledigen sei.

„Naturgemäß würde der Aufwand steigen, wenn neben der Steuerung und Anwendung des ohnehin schon komplexen Systems aus elf Standorten und sechs zuständigen Behörden zusätzlich auch die Berücksichtigung von bis zu vier verschiedenen Kfz-Kennzeichen erforderlich wäre – und zwar an jedem einzelnen Zulassungsstandort, weil die Altkennzeichen im ganzen Landkreis ausgewählt werden könnten“, erklärte Riepenhoff. Das unterscheide auch maßgeblich von anderen Zulassungsbehörden, bei denen die Einführung historischer Kennzeichen nicht auf ein solches komplexes Zuständigkeits- und Standortgeflecht stoße.

2002 sei der Stadt Melle die Aufgabe der Kfz-Zulassung als selbst zuständige Behörde übertragen worden, führte der Landkreissprecher weiter aus. Im entsprechenden Vertrag heiße es: „Die Stadt Melle und der Landkreis Osnabrück sind sich darüber einig, dass die Aufgabenübertragung an das Fortbestehen des einheitlichen Unterscheidungskennzeichens ‚OS“ für beide zukünftigen Zuständigkeitsbereiche geknüpft ist.“

Das sei die Geschäftsgrundlage gewesen, betonte Riepenhoff. Die Einnahmen für Melle daraus dürften sich auf rund 200.000Euro jährlich belaufen. „Das Prinzip der Vertragstreue („pacta sunt servanda“) sollte auch in diesem Fall Berücksichtigung finden“, schrieb der Sprecher.

Potenzial OS bewahren

Außerdem gelte es, das Potenzial des Kennzeichens OS zu bewahren, um das Osnabrücker Land weiterhin auf den Straßen erkennbar zu machen. Aktuell machten 416.557 zugelassene Fahrzeuge und Anhänger mit dem Kennzeichen OS den Lebens- und Wirtschaftsstandort Osnabrück auf deutschen Straßen sichtbar. Von den 36 niedersächsischen Landkreisen hätten im übrigen lediglich sieben Altkennzeichen wieder eingeführt. Neue dürften gar nicht eingeführt werden, was zu Ungerechtigkeiten führe.

Von Befürwortern werde angeführt, dass die alten Kennzeichen es erleichtern, die persönliche Identifikation mit dem Wohnort zu zeigen. „Abgesehen davon, dass diese Möglichkeit dem überwiegenden Teil der Kommunen aus dem eben genannten Grund versagt bliebe, ist auch nicht ersichtlich, warum die Identifikation notwendigerweise gerade mit dem Hilfsmittel eines amtlichen Kfz-Kennzeichens realisiert werden muss“, schrieb Riepenhoff.

Wer das wolle, könne zum Beispiel auch Aufkleber am Fahrzeug verwenden. Und: Möglicherweise ist der Umstand, dass man seine Verbundenheit mit dem Heimatort auch auf andere Weise zum Ausdruck bringen kann, eine Ursache dafür, dass sich trotz intensiver Werbung lediglich einige hundert Personen in der entsprechenden Umfrage des Meller Kreisblatts für das Kennzeichen MEL ausgesprochen haben“, so Riepenhoff. Der Kfz-Bestand in Melle belaufe sich aber auf über 40.000. Auch die Tatsache, dass die Altkennzeichen bereits seit rund 45 Jahren nicht mehr ausgegeben wurden und vor ihrer Abschaffung auch nur 20 Jahre gegolten haben, bestärke die Kreisverwaltung in ihrer Einschätzung, dass es vordringlichere Themen gibt.“

„Veränderte Rechtslage“

In seinem Brief an den Landrat war Scholz auf den Aspekt der Vertragstreue eingegangen: „Wir halten die bestehenden Verträge ein, bitten allerdings den Landkreis um Veränderung. Hintergrund ist eine veränderte Rechtslage, die es zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht gegeben hat.“