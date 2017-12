Zu Weihnachten: Große Freude Emily als das 800. Baby im Klinikum Melle geboren

Über das Jubiläumsbaby im Klinikum freuen sich (von links) Christian Schedding (Verwaltungsdirektor), die Eltern mit Baby Emily, Christa Seifart-Gomes (Oberärztin Gynäkologie und Geburtshilfe), Carla Hermann (Hebamme), Sofia Kuchukhidze (Ärztin Gynäkologie und Geburtshilfe), Regina Kremer (Gesundheits- und Krankenpflegerin) sowie Mareile Greiser (Pflegedirektorin). Foto: Niels-Stensen-Kliniken

pm Melle/Versmold. Freude zu Weihnachten im Christlichen Klinikum Melle: So viele Babys wie in diesem Jahr sind hier nie zuvor zur Welt gekommen: Das 800. Kind ist daher auch ein besonderer Meilenstein in der Geschichte der Geburtshilfe am Klinikum. Es heißt Emily, seine Eltern wohnen in Versmold.