Sprung aus etwa 1,50 Meter Höhe Neun Wildschweine in Becken in Oldendorfer Freibad erschossen

Melle. Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei Melle: Einen Tag vor Weihnachten wurden sie zum Oldendorfer Freibad gerufen. Neun Wildschweine tummelten sich vor Ort im Schwimmbecken. Traurig: Diese Geschichte hat kein Happy End.

Wie ein Beamter berichtete, war am 23. Dezember eine Rotte aus neun Wildschweinen im tiefen Becken des Oldendorfer Freibads entdeckt worden. „Sowas haben wir auch noch nicht gesehen“, sagte er über den ungewöhnlichen Einsatz im winterfest verriegelten Freibad.

Der Oldendorfer Gemeindearbeiter Dieter Sommer, der am Nachmittag mit dem Schlüssel für das Freibad anrückte, bestätigte im Gespräch mit der Redaktion, dass die Tiere einen Sprung aus etwa 1,50 Metern Höhe hinter sich gebracht hätten, bevor sie offenbar gänzlich unverletzt im Becken landeten.

Wo die Tiere herkamen, ist nicht wirklich klar. Vielleicht über den Mühlenbach, vielleicht durch Rohre am Graben, vermuteten Augenzeugen.

Zunächst habe man vor Ort überlegt, wie man die Tiere aus dem Becken bekommen könnte. „Da gab es aber leider keinen Weg“, erklärte der Beamte der Polizei Melle weiter.

Die Polizei entschied schließlich vor Ort gemeinsam mit den zuständigen Jagdpächtern, die Tiere im Becken zu erschießen.

„Sie werden schnell aggressiv“, weiß Dieter Sommer. Also einfach in das Becken steigen, die Schweine einzufangen und heil zurück in den Wald zu bringen schied somit allein aus Sicherheitsgründen für alle Beteiligten aus.

Die Rotte wurde - wie die Polizei betont - fachmännisch durch den Jagdpächter erlegt.