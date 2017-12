Kneipennacht ohne Kult-Kneipe „Das Herz fehlt einfach“

Weihnachtsstimmung vor dem Rathaus bei Jannik, Michel, Miguel, Aaron, Lucy, Nina, Hannah und Jette. Foto: Christina Wiesmann

Sie hat einfach Tradition, die Meller Kneipennacht am 23. Dezember. Deshalb tummelten sich auch am Samstagabend wieder viele Meller und ehemalige Meller in der Stadt. Und viele fanden: Etwas fehlt.