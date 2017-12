Hof Trimpe in Melle-Westerhausen Wie geht es auf einem Tannenhof nach Weihnachten weiter?

Melle. Tausendfach abgeholzt. Auf rund einem Hektar Land hat das Familienunternehmen des Mellers Franz Trimpe in den vergangenen Wochen Weihnachtsbäume abgesägt. Übrig geblieben sind Baumstümpfe und Tannenzweige. Die Hauptsaison ist vorbei – und nun?

Besinnlicher Advent? Himmlische Ruhe? Von wegen! Am Wochenende vor Heiligabend ist beim Hof Trimpe in Melle-Westerhausen die Hölle los. Alle Parkplätze sind belegt, an der Holster Straße reihen sich die Autos auf dem Grünstreifen. Die Menschen schlängeln sich durch die Gänge mit Nordmanntannen und Blaufichten. Was wäre Weihnachten ohne Tannenbaum?

Franz Trimpe verkauft auf seinem Hof in Melle-Westerhausen Weihnachtsbäume, Tannengrün und Kaminholz. Foto: Karsten Grosser

Seit rund drei Jahrzehnten sorgt Franz Trimpe mit seiner Familie dafür, dass die Meller beim Anstimmen des Liedes „O Tannenbaum“ auch tatsächlich auf „grüne Blätter“ in ihren Wohnzimmern schauen können. Auf zehn bis zwölf Hektar schätzt der 65-Jährige die Fläche, die sein Familienunternehmen mit Nadelbaumkulturen bewirtschaftet. Ein Geschäft, das reichlich Geduld erfordert. Denn ehe die Bäume eine bei Kunden beliebte Höhe von 2 bis 2,5 Meter erreichen, vergehen rund zehn Jahre. Eine Dekade, die für viel Arbeit steht. Aber was macht ein Tannenbaumanbauer eigentlich zwischen Weihnachten und der Adventszeit des Folgejahres?

Rund 5.000 bis 6.000 Bäume pro Hektar

Klar: neue Bäume anpflanzen. Aber das sei die geringste Arbeit, sagt Franz Trimpe. Lediglich zwei Tage würde es dauern, auf der im November und Dezember abgeernteten Fläche von rund einem Hektar neue Stecklinge zu setzen. Rund 5.000 bis 6.000 Stück. Stecklinge, die bereits drei Jahre in einer Baumschule gewachsen, aber dennoch nur zehn bis 15 Zentimeter hoch sind.

Der Meller Hof baut zu 90 Prozent Nordmanntannen an. Deren Nadeln haben ein sattes Grün und pieksen nicht. Allerdings kommen diese Setzlinge erst ab Ende September in die Erde. „Das ist die beste Zeit für Neuanpflanzungen“, weiß Trimpe. Im Herbst würden die Jungpflanzen zwei Drittel ihres jährlichen Wurzelwachstum haben und es gebe wieder genügend Feuchtigkeit. Meistens zumindest. „Vor zwei Jahren haben wir gar nichts angepflanzt, weil es zu trocken war“, erklärt der Westerhausener.

Stümpfe werden abgefräst, Äste geschreddert

Die meiste Zeit nähmen Pflegearbeiten ein, sagt Trimpe. Zum Beispiel Beschneidungen oder die Bekämpfung von Unkraut und Schädlingen. Zu Beginn des kommenden Jahres stehe erst einmal auf dem Programm, die im Boden verbliebenen Stümpfe so weit abzusägen oder abzufräsen, dass sie ebenerdig sind. Das Grün der Bäume, die in den vergangenen Jahren Frostschäden erlitten haben, werde geschreddert und als eine Art verrottende Mullschicht liegen gelassen. Als Stickstoffspeicher und damit als Dünger. „Ein Motor für das Pflanzenwachstum“, sagt Trimpe.

Doch ohne zusätzlichen Dünger gehe es nicht. Gleichzeitig warnt der Meller vor einer Überdüngung. Einerseits weil Trimpe im Wasserschutzgebiet möglichst naturnah arbeiten möchte. Andererseits aber auch, um nicht dem Unkraut Futter zu geben. Wenn zu viel Stickstoff im Boden sei, würde dieses nämlich „explodieren“. Und das wiederum würde einen zusätzlichen Einsatz von Herbiziden erfordern. Und ganz wichtig: Ein zu schnelles Längenwachstum würde Nadelbäume erzeugen, die am Ende niemand haben will.

„Die Nährstoff- und Giftbelastung der Luft hat enorm zugenommen“

Neben Unkrautbekämpfungsmitteln, die ab April vorm Austreiben der Bäume ausgebracht werden, setzt Trimpe auch Schwefel ein. Damit besprüht er im Frühjahr die Bäume, um eine Algenbildung zu verhindern. „Die Nährstoff- und Giftbelastung der Luft hat in den vergangenen Jahren enorm zugenommen“, sagt der 65-Jährige. „Die Probleme werden immer größer.“ Und damit auch der Aufwand. Weitere Bedrohungen für die Bäume sind Schädlinge wie die Tannentrieblaus, Pilze wie der Hallimasch oder Maifrost. Gegen Rehe hilft Einzäunen. Für die Tiere stellten insbesondere die Nordmanntannen einen Leckerbissen dar, erzählt Trimpe. „Wie für uns Bonbons.“

Und obwohl die Trimpes – neben dem Chef arbeiten unter anderem noch seine Frau Rita sowie nebenberuflich die Kinder Fritz und Katharina im Unternehmen mit – viel Zeit in die Pflege der Bäume investieren, wächst am Ende nicht jeder Steckling so, dass er sich Jahre später als Tannenbaum verkaufen lässt. In guten Jahren lassen sich 80 Prozent der einst angebauten Pflanzen zu Geld machen. In schlechten Jahren lediglich 30 bis 50 Prozent. Die Natur ist nicht berechenbar. Der Kalender indes schon.

Bei Trimpes wird der Baum traditionell geschmückt

Normalerweise kommen noch am Heiligabend die letzten Käufer, um einen Baum fürs Fest zu ergattern. Doch in diesem Jahr fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag. Eine Konstellation, die auch bei Trimpes früher als gewohnt besinnliche Stimmung aufkommen lässt. Natürlich mit Tannenbaum im Wohnzimmer. Traditionell geschmückt. „Ich mache die Kerzen dran, den Rest übernimmt meine Frau.“