600 Zuhörer in der Kirche „Medlz“ aus Dresden mit tollem Programm in Buer

pm Buer. 600 Zuhörer lösten jetzt in der Martinikirche Buer die Tickets für das bereits sechste Weihnachtskonzert der „Medlz“ aus Dresden ein.

Mit einem neuen Programm, einer fulminanten Lichtshow und neuen Kleidern betraten Nelly Palmowske, Sabine Kaufmann, Joyce-Lynn Lella und Silvana Mehnert den Altarraum.

Zuvor zogen die Vokalistinnen singend durch den Mittelgang des Gotteshauses ein, der wie am Heiligen Abend gefüllt war. „Es ist ein wenig wie Heimkommen“, rief Sabine Kaufmann den Zuhörern im Kirchenschiff und auf den Emporen zu. Viele bekannte Gesichter entdeckte sie in den Reihen.

Musikalische Reise

Auf eine musikalische Reise durch die internationale Weihnachtswelt nahmen die vier jungen Damen die Zuhörer dieses Mal mit. In mehreren Sprachen sangen die Vokalistinnen Weihnachtslieder, so in Französisch, Spanisch, Latein und sogar Finnisch.

Das außergewöhnliche Lichtdesign mit bisher nicht gesehenen Motiven trug dazu bei, dass in der zweistündigen Weihnachtsshow Feststimmung aufkam. So projektierten die Lichttechniker, zu „I’m Dreaming Of A White Christmas“ einen Sternenhimmel ins Kirchengebäude.

Aber auch die neue Kleidung verzauberte. Die vier präsentieren sich in Rot-Schwarz – die Röcke in unterschiedlichen Längen geschnitten, so verschieden, wie auch ihre Stimmen sind. Zum zweiten Mal dabei und mittlerweile gut in die Band integriert war die jüngste, dunkelhäutige Sängerin Joyce-Lynn Lella. Sie ist der Grund, warum sich die „Medlz“ jetzt auch an neue Lieder trauen. „Dafür haben wir drei anderen einfach einen zu weißen Arsch“, sagt Sabine Kaufmann, die den Abend moderiert, lachend und überlässt Joyce die Bühne.

Solostimmen wechseln

Sie berichtet von einem Besuch bei ihrer Familie in New York: Dort sehen die klassischen Gottesdienste ein wenig anders aus als in Deutschland. Der Pfarrer steht nicht vor der Gemeinde und spricht, vielmehr wirken alle aktiv am Geschehen mit. Sie animierte die Besucher ein „Halleluja“ – Gelobt sei Gott – auszurufen, bevor sie den Song „Go Tell It On The Mountain“ anstimmte.

Die Solostimme wechselt je nach Song zwischen den vier Frauen. Die anderen drei übernehmen dann jeweils den Chor und den Rhythmus. Zu Hilfe nehmen die „Medlz“ neben einer Cajón und Rasseln auch ein Basseffektgerät, das mit dem Mikrofon von Joyce-Lynn Lella verbunden ist. Dadurch wird ihre Stimme, die ohnehin die tiefste der Band ist, noch tiefer.

Im Laufe des Abends präsentiert die Dresdner Gruppe echte Weihnachtsklassiker wie „Jingle Bells“, „Alle Jahre wieder“ und „Es ist ein Ros entsprungen“. Lassen sie bei ruhigeren Liedern ihre Stimmen für sich sprechen, so zeigen die Sängerinnen bei Songs wie „Oh Tannenbaum“ eine Choreografie oder entführen die Zuhörer bei „Tochter Zion, freue dich“ nach Jerusalem. Diese Version hatte so noch niemand gehört.

Bei dem irischen „Christmas in Killarney“ entführten sie dann in eine Kneipe und bei der Titelmelodie zu „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ in die weiße Winterwelt des Märchens.

Gebäck aus Dresden

Zwischendurch gab es für die Konzertbesucher Gebäck aus einer Dresdner Bäckerei, solange der Vorrat reicht. „Sonst teilt ein wenig, es ist ja Weihnachten“, empfahl Sabine Kaufmann.

Letztlich gibt es aus Begeisterung das volle Programm: Nicht endenden Applaus, Standing Ovations, Fußgetrampel und süße Schokoglocken vom Veranstalter.

Der Auszug der engelsgleichen Stimmen erfolgt bei „Stille Nacht, heilige Nacht“ ganz ohne Mikrofone, und die Besucher verlassen die Martinikirche mit Blick auf den draußen leuchtenden Herrnhuter Weihnachtsstern.