Baum des Jahres 2017 gepflanzt Die Fichte ist in Melle Brotbaum und Brutplatz

pm/fr Melle. Der „Baum des Jahres 2017“, eine Europäische Fichte, wurde jetzt in Melle gepflanzt.

Seit 1992 schenkt die Naturschutzstiftung des Landkreises Osnabrück den Städten und Gemeinden im Osnabrücker Land den „Baum des Jahres“. Auch in Melle hatten daher bereits Trauben-Eiche, Feld-Ahorn, Winterlinde & Co. einen Platz in den Grünanlagen gefunden Jetzt wurde diese Tradition am Rande des Grönenbergparks fortgesetzt. Dort pflanzten Silke Meier als Kuratoriumsmitglied der Naturschutzstiftung, der städtische Umweltbeauftragte Torben Fuchs und Stadtgärtner Frank Schoster eine Europäische Fichte oder auch Rotfichte (Picea abies), den „Baum des Jahres 2017“.

„Mehr als 200 Bäume“

„Seit der Premiere der Aktion wurden im Grönegau mehr als 200 Bäume des Jahre‘ gepflanzt“, freute sich Fuchs. Die sollen immer daran erinnern, dass vor allem großkronige Bäume durch ihre Photosynthese Kohlendioxid nutzen und Sauerstoff produzieren.

Die Bäume seien damit ausgezeichnete Klimaschützer, ergänzte Stadtgärtner Frank Schoster. Ihre Funktionen als Schattenspender, für die Bindung von Staub und zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit seien von großer Bedeutung für die Umwelt. Darüber hinaus bildeten Bäume den Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren.

Vögel nutzen den Baum

Die Europäische Fichte sorgt seit Jahren für Gesprächsstoff und hitzige Diskussionen. Einerseits gilt sie als der Brotbaum der Forstwirtschaft, auf der anderen Seite steht sie für naturfernere Monokulturen. Die Fichte ist mit 25 Prozent die häufigste Baumart in Deutschland. Baum des Jahres war der typische Waldbaum noch nicht.

Für Fuchs steht fest: „Es gibt durchaus Vogelarten, die in gewisser Weise auf das Vorkommen der Fichte angewiesen sind.“ Dazu zählt er se Winter- und Sommergoldhähnchen sowie Waldohreule und Sperber, die bevorzugt in den dichten Wipfeln der Fichten ihre Nester anlegen.