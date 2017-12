Spendenaktion: Familien helfen Kleine Geldspritze sichert Mellern gemeinsames Weihnachtsfest

Melle. Ein Meller Paar erwartet sein zweites Kind. Doch bei der Geburt kommt es zu Komplikationen, Mutter und Säugling müssen in die Uniklinik nach Münster verlegt werden. Eigentlich hat die Familie nicht viel Geld, aber mithilfe von Spenden können der Vater und die ältere Tochter Mutter und Neugeborenes regelmäßig im Krankenhaus besuchen.

Bald war Weihnachten. Die kleine Lilli (Name geändert) war sehr aufgeregt, hatte sie doch in der Stadt schon die leuchtenden Weihnachtsbäume bewundert. Ihrem Vater Helge (Name geändert) erging es ganz anders: Er hatte Sorgen, große Sorgen. Vor drei Tagen war er mit seiner hochschwangeren Frau in die Klinik gefahren. Er hatte zu Lilli gesagt, dass sie nun bald ein Brüderchen oder Schwesterchen bekommen würde und sie dann in der Obhut der freundlichen Nachbarin gelassen.

Doch die Geburt war nicht so glatt verlaufen wie bei Lilli. Dem Neugeborenen ging es so schlecht, dass es mit dem Krankenwagen ins Universitätsklinikum nach Münster gebracht werden musste, wo es besser behandelt werden konnte. Die Mutter, erschöpft von den Geburtskomplikationen, wurde dort ebenfalls eingewiesen.

Kein Geld für Bahn

Sofort hatte Helge alle Hebel in Bewegung gesetzt, um nach Münster zu fahren. Doch so einfach war das für den arbeitslosen Vater nicht. Ihm fehlte schlichtweg das Geld für die Bahnfahrt. Beim ersten Besuch half die Nachbarin aus, die ihn und Lilli nach Münster brachte. Doch für die weiteren Fahrten würde er sich etwas anderes überlegen müssen.

Von den Behörden erhielt er stets die gleiche Antwort: Für die Bahnfahrten nach Münster stünden ihm keine Zuschüsse zu. Niedergeschlagen erzählte er seiner Nachbarin von diesen Schwierigkeiten und die schickte ihn zur Beratungsstelle der Caritas. Hier bekam er tatsächlich Unterstützung: Schnell und unkompliziertes half die Caritas-Beraterin mit einer Geldspritze aus dem Spendentopf aus.

Unkomplizierte Hilfe

Für Kunigunde Dallmöller, Familienreferentin im Caritasverband der Diözese Osnabrück, ist das ein gutes Beispiel dafür, wo manchmal schon eine kleine finanzielle Unterstützung im Einzelfall große Wirkung haben kann. „Wir konnten dieser kleinen Familie in dieser schlimmen Lage eine Sorge nehmen und den Familienzusammenhalt fördern“, betont sie. Mitunter reiche schon ein kleiner Geldzuschuss, um für Entlastung zu sorgen.

Wie in diesem Fall sorgt der Spendenfonds Horizont der Caritas sowie die Diakoniestiftung dafür, dass Menschen in schwierigen Situationen schnell und unkompliziert Hilfe geleistet werden kann. Die junge Familie verbringt Weihnachten zwar im Krankenhaus – aber immerhin gemeinsam.

