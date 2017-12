Ehefrau mehrfach geschlagen Belmer wegen Körperverletzung verurteilt

Melle/Osnabrück. Wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz hat das Amtsgericht Osnabrück am Mittwoch einen 31-jährigen Mann aus Belm zu einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Die Strafe wurde nicht zur Bewährung ausgesetzt.

Am Ostersamstag 2016 kam es in der Wohnung der schwangeren Frau, die mit weiteren Familienmitgliedern zusammenlebte, zu einem Streit. In dessen Verlauf wurde der Verurteilte von der Polizei nach Melle gebracht. Am nächsten Tag machte er sich morgens erneut auf den Weg zu der Wohnung und verschaffte sich mit dem Schlüssel, den er noch besaß, Zutritt. Er fing seine heutige Ex-Frau ab, drängte sie in ihr Schlafzimmer, wo er sie würgte und drohte, „das Haus abzufackeln“. Zwar habe das Opfer keine äußeren Merkmale, die Frau erlitt aber Schmerzen, so die Richterin. Am Ostermontag setzte sich der Streit fort. Der 31-Jährige hat die Frau geschüttelt, sodass ihr Kopf gegen die Wand schlug. „Wir haben schon ein Abonnement auf die Wohnung“, gab ein Polizist zu verstehen, der als Zeuge aussagte.

Tat an Gleis 3

Am Jugendzentrum Gleis 3 in Belm kam es am 3. Juni 2016 zu einer weiteren Tat. Der 31-Jährige schlug der Frau mit einer Tasche, in der sich Flaschen befanden, in den Rücken. Nach Aussage einer 26-jährigen Zeugin könnte noch ein weiterer Mann dabei gewesen sein. Zudem berichtete sie, die 20-Jährige sei geschubst worden, mehrfach zu Boden gefallen und schließlich in das Jugendzentrum geflüchtet.

Ebenfalls im Juni 2016 gab es im Ordnungsamt der Gemeinde Belm Probleme mit dem Verurteilten. Er verlangte eine neue Wohnung, was aber abgelehnt wurde. Von der Polizei erhielt er einen Platzverweis. Kurze Zeit später trafen die Beamten ihn aber wieder dort an. Sie nahmen ihn mit nach Melle in Gewahrsam. Im Kommissariat widersetzte sich der Mann und drohte einem Polizisten mit der geballten Faust. Zwar griff der 31-Jährige die Beamten nicht an, aber er setzte seinen Körper ein, um zu versuchen, aus der Zelle zu entkommen. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, griffen die Polizisten zu Pfefferspray.

„Ich kann Dich umbringen“

Am 17.3.2017 kam es zu zwei Vorfällen. Vormittags traf der Mann bei der Wohnung seiner Frau ein. Als deren Vater öffnete, drängte der 31-Jährige ihn zur Seite. Der Mann ging in das Badezimmer. Dort hielt sich die Mutter der 20-Jährigen mit dem Neugeborenen ihrer Tochter auf. Der Mann forderte die Herausgabe des Kindes, was ihm aber verwehrt blieb.

Gegen 15 Uhr fuhr der Verurteilte dann mit dem Bus nach Belm. Zufällig fuhr auch die 20-Jährige mit dieser Linie. An der Josefkirche sprang der Mann dann ihr unvermittelt in den Rücken. Beide fielen eine Böschung hinab. Unten angekommen schlug der Mann dann auf die Frau ein und drohte, „ich kann Dich umbringen“. Zwei Zeugen kamen der Frau zur Hilfe.

Außerdem schickte der 31-Jährige einer Belmer Flüchtlingshelferin einen Brief, in dem er sie auf „übelste Art und Weise“, so die Richterin, beleidigte. „Das ist eine Zumutung für jede Frau“, fuhr sie fort.“

Plädoyers und Urteil

Im Plädoyer forderte der Staatsanwalt eine Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten, ohne eine Bewährung. Ordnungshaftaufenthalte und Verbote hätten den Mann „nicht beeindruckt“ und es sei „kein Funken der Besserung erkennbar“. Die Verteidigung beantragte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr, unter der Auflage, dem 31-Jährigen einen anderen Wohnort zuzuweisen. Außerdem forderte der Verteidiger in drei der Anklagepunkte einen Freispruch. Denn die 20-Jährige habe die Tat vom Ostermontag auf den Sonntag davor datiert. Damit stimme die in der Anklage vermerkte Tatzeit - der Montag - nicht. Die Richterin sah darin jedoch eine Erinnerungslücke.

„Sie haben einfach nicht kapieren wollen, das „Nein“ auch „Nein“ heißt“, so die Richterin in ihrer Urteilsverkündung. Der 31-Jährige habe keine Einsicht gezeigt und immer wieder versucht, trotz bestehender Verbote, sich seiner 20-jährigen Ex-Frau zu nähern. Zwar habe die „Familie nicht einheitlich reagiert“, denn vor allem der Vater wünschte sich, dass es nicht zur Trennung komme. Was zähle, sei aber der Wille der Frau, so die Vorsitzende. Der 31-Jährige wurde daher zu einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Da keine positive Sozialprognose gestellt werden konnte, wurde die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt. Er kündigte an, in Berufung gehen zu wollen.