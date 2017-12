Kalender 2018 ist erschienen Alle 13 Ortsteile von Buer sind abgebildet

Buer. „Auch 2018 möchte der Bueraner Kalender Wegbegleiter durch das Jahr sein“, sagte jetzt Christine Oldemeyer für die Fotografen und die Mitglieder des Organisationsteams. Alle gemeinsam haben sie den neuen Kalender realisiert, der ab sofort erhältlich ist.

Inzwischen sei es ja gar nicht mehr selbstverständlich, einen „analogen Kalender“ auf einen Nagel an der Wand zu hängen. „Aber immer noch praktisch und schön“, sagte die Sprecherin. Auf einen Blick kann ein Monat erfasst werden, und das jeweilige Kalenderblatt zeigt auch alle Feiertage und besonders herausragenden Daten. Zudem wollten die Macher mit den Farbfotos erfreuen und gleichzeitig auf den Charme jedes einzelnen Ortsteiles hinweisen. „Das sind auch Impulse für Gedankenaustausch, Jahresrückblick oder Anregungen für Spaziergänge oder Wanderungen zu diesen Plätzen“, erklärte sie. Kommentare wie „Wo steht denn diese Bank in Barkhausen?“ oder „Der Grüne See aus der Vogelperspektive, den habe ich gar nicht wiedererkannt…“ machten das deutlich.

Alle 13 Ortsteile

Wieder haben engagierte Fotografen diese Bilder aus allen 13 zum Kirchspiel Buer gehörenden Ortsteilen zur Verfügung gestellt, wieder hat Claudia Preuß für ein ansprechendes Layout gesorgt, und wieder erklären sich Geschäfte und Büros bereit, den Kalender zu verkaufen.

An folgenden Stellen kann der Bueraner Kalender erworben werden: Buer: Blumenhaus Rullkötter, Haushaltswaren Paschke&Bahr, Q1 Tankstelle / Schreibwaren P. Schmidt, Gemeindebüro, Pfarrbüro und in der Kirche.

Wehringdorf: Landmaschinen Krone.

Markendorf: Naturstein Oldemeyer.

Melle: Buchhandlung Sutmöller.

Der Kalender kostet 15 Euro, und sein Erlös ist weiterhin für die Mitfinanzierung der Jugenddiakonenstelle der evangelischen Jugend Buer bestimmt.