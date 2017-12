Wieder vier Läufe Ossencross-Serie: Bilanz 2017, Planungen für 2018

Matschige Angelegenheit: Unterhalb dieses Verschmutzungsgrads lief beim Ossencross 2017 nichts. Foto: SC Melle

Die Ossencross-Laufserie 2017 hat mit der Siegerehrung im Solarlux-Forum in Melle am vergangenen Wochenende ihren Abschluss gefunden. Insgesamt 776 Starter nahmen an der um einen Lauf verkürzten Serie teil. Im Vorjahr waren es 1065 Läufer bei vier Veranstaltungen.