Melle. Nicht nur die Sprache, sondern auch die Menschen sind der Schlüssel zur Integration. In Melle mag es zwar teilweise bei der Sprachvermittlung hapern, doch die Nachbarn nehmen eine vorbildliche Rolle bei der Integration der hier lebenden Asylsuchenden ein.

Allein die bloße Akzeptanz vermittelt den Flüchtlingen das Gefühl, in Deutschland willkommen zu sein. Ein wichtiger Baustein auf dem Weg, in einem fernen Land Fuß zu fassen. Zudem unterstützen viele freiwillige Helfer die Asylsuchenden bei Behördenterminen, um die Sprachbarriere zu überwinden. Letztendlich kann das jedoch keine Lösung sein. Nicht immer findet sich jemand, der bei Besuchen auf dem Amt übersetzen kann. Eigentlich sollte es an der Sprachvermittlung nicht scheitern. Motivation genug dürften die Flüchtlinge mitbringen.