Schub für HSG-Mädchenhandball Meller Juniorinnen Dritte im Niedersachsen-Vergleich

pm/hedi Melle. Als Regionsoberliga-Tabellenführer hatten sich die D-Juniorinnen der HSG Grönegau-Melle als Vertreter der Handballregion Osnabrück für das HVN-Vergleichsturnier der besten D-Jugend-Teams Niedersachsens qualifiziert. Nach starken Leistungen belegten die Meller Youngster bei der HSG Nord Edemissen im Raum Peine den dritten Platz.

Die HSG traf im ersten Turnierspiel auf die JSG Münden/Volkmarshausen, die versuchte, die Meller Abwehr aus der Reserve zu locken. Doch die Grönegauerinnen agierten konzentriert gegen einen starken Gegner, zeigten aber noch nicht die beste Leistung. Ein zwischenzeitlicher Rückstand von vier Toren konnte bis zum 6:8-Endstand reduziert werden. „Aber bereits da wurde deutlich, dass unsere kleinen und schnellen Mädchen sich nicht verstecken mussten“, kommentierte Trainerin Birgit Hoffmann. Im zweiten Duell gegen Bothfeld steigerte sich der Tigerentennachwuchs deutlich und begeisterte mit dem 6:2-Endstand auch die mitgereisten Zuschauer aus dem Grönegau.

Hoch motiviert ging es anschließend gegen die Ausrichter aus Edemissen, die den nach dem ersten Sieg frei aufspielenden Mellerinnen nicht gefährlich werden konnten. Am Ende hieß es 9:3 für Melle. Das Spiel gegen die HSC Ehmen wurde überhart geführt. Die Gegnerinnen ließen kein wirkliches Spiel der Mellerinnen aufkommen, klammerten und hielten auch die Spielerinnen ohne Ballbesitz fest, was der Führungsspielerin aus Ehmen gleich zweimal hintereinander eine Zeitstrafe einbrachte. Den Gegner so geschwächt, konnte Melle die knappe 5:4-Führung trotz eines Siebenmeters gegen sich in der letzten Minute bis zum Abpfiff retten.

Zum Schluss stand die schwerste Partie gegen die Sarstedter Mädels an, die zuvor andere Teams deutlich besiegt hatten. Die HSG-Mädchen agierten ohne Angst und störten den Angriff der Sarstedterinnen klug. 30 Sekunden vor Schluss stand es 8:8. Doch die körperlich und altersmäßig deutlich überlegenen Sarstedterinnen setzten sich am Ende knapp mit 9:8 durch und gewannen das Turnier.

Die Mellerinnen erreichten einen hervorragenden dritten Platz, „und das mit einer Leistung, auf die alle Beteiligten sehr stolz sein können“, meinte HSG-Trainerin Hoffmann zufrieden. „Bei einem solchen Turnier lernen die Mädchen noch mehr als bei Ligaspielen“, ergänzte sie. „Meine Mädels haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Mit ihrem Tempo und der Beweglichkeit haben sie so manche Nachteile etwa bei der Körpergröße ausgleichen können. Spielerisch war das richtig gut, da brauchen wir keinen Vergleich zu scheuen“, bilanzierte Hoffmann.

Und der HSG-Vorsitzende Arend Meyer zur Heide ergänzte: „Der Aufbau und die Erweiterung unserer Jugendarbeit im weiblichen Bereich tragen inzwischen Früchte, wie die Meisterschaft in der Vorsaison oder das aktuell gute Ergebnis in Edemissen beweisen, und ist seit einigen Jahren mit dem Wirken von Birgit Hoffmann eng verbunden. Sie ist mit viel Herzblut dabei und zieht mit ihrem Engagement auch das Umfeld mit.“ Diese Initialzündung hat in der HSG lange gefehlt und bestärkt die Verantwortlichen darin, den eingeschlagenen Weg weiterzuverfolgen. „Unser Ziel muss sein, den Mädchenhandball dorthin zu bringen, wo wir mit den Jungs bereits sind. Das wird weiter viel Einsatz erfordern. Wichtig wird sein, dass wir unsere Hausaufgaben machen“, äußerte Meyer zur Heide weiter.

HSG: Lilly Metternich (Torfrau), Fiona Bitter (9 Tore), Sina Hoffmann (13), Franziska Schwandt (6), Verena Grundmann, Lisanne Rohden (3), Hanna Sell (1), Franziska Penk, Lotta Prekwinkel (2).