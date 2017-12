Buer ärgert erfahrene Gegner U-16-Volleyballerinnen kommen in Schwung

Buer. Die Nachwuchsvolleyballerinnen des SuS Buer sind zwischen zehn und 15 Jahren alt und damit sehr altersheterogen, gleichzeitig aber sehr leistungsstark.

So spielten die Jüngsten mit Lotta Tiemeier, Paula Bosse und Elisa Bulthaup kürzlich als erstes Team des SuS bei den Bezirksmeisterschaften der U13 in Lintorf mit. Gegen die starke Konkurrenz belegten die jungen Talente Platz sechs. In der Liga spielen sie bereits mit den Älteren in der C-Jugend.

Kreisliga U16

SuS Buer – SF Lechtingen 2:0 (25:17 ; 25:17)

Buers Volleyball-Youngster zeigen bereits über die gesamte Saison starke Leistungen gegen ältere und erfahrenere Teams. In der Tabelle hat sich die U16 bereits auf Platz sieben vorgearbeitet.

Beim letzten Heimspieltag belohnte sich Buer mit einem souveränen Sieg gegen Lechtingen. Die SuS-Mädchen waren sehr sicher im Aufschlag- und Annahmespiel. Insbesondere der Spielaufbau wurde in den vergangenen Wochen verbessert.

SuS Buer – VfL Kloster Oesede 0:2 (24:26; 17:25)

Im zweiten Spiel gegen den Tabellenzweiten Kloster Oesede schnupperte SuS im ersten Satz an einer Überraschung. Aber noch fehlt es etwas an Ruhe und Mut im eigenen Spiel, um auch solche Gegner zu besiegen.

SuS: Alfer, Bosak, Bosse, Droste, Drosten, Gaciarek, Göring, Hoffmeister, Tiemeier (es fehlten: Borgmeyer, Bulthaup und Sahrig).