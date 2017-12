Rückblick und Ausblick auf Flüchtlingsarbeit Sprachvermittlung für Flüchtlinge in Melle verbesserungswürdig

Melle. Schwierige Aufgaben sieht das Diakonische Werk im Jahr 2018 in Bezug auf die Flüchtlingsarbeit in Melle auf sich zukommen. Die Sprachvermittlung und die Wohnraumbeschaffung stellen die Diakonie vor Probleme. Das Werk betreibt die Flüchtlingsunterkünfte in Neuenkirchen und Riemsloh.

Im Jahr 2017 betrug die Quote der Flüchtlingszuweisungen in Melle, die durch die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen für die Städte und Gemeinden vorgegeben wird, 277 Personen, berichtet die Stadt Melle auf Nachfrage unserer Redaktion. Von dieser Quote seien im laufenden Jahr etwa 170 Personen zugewiesen worden, die in den betreuten Unterkünften in Neuenkirchen und Riemsloh untergebracht wurden. Im November 2017 teilte das Niedersächsische Innenminiministerium mit, dass die Quote 2017 zunächst bis zum März 2018 verlängert wird. Bis Ende März soll dann eine neue Festsetzung der Verteilkontingente erfolgen. Wie hoch diese Quote dann für Melle sein wird, sei bisher noch nicht abschätzbar. (Weiterlesen: Flüchtlings-Schicksale werden in Melle lebendig)

Resümee

Derzeit leben 44 Asylsuchende in Neuenkirchen in einem abgetrennten Bereich der Jugendfreizeit- und Bildungsstätte sowie 35 in Riemsloh in Wohncontainern auf dem Festplatz.Die übrigen etwa 90 Personen wohnen entweder in privaten Unterkünften oder wurden abgeschoben. Zuständig für die Betreuung der Asylsuchenden ist das Diakonische Werk Osnabrück. Im Gespräch mit unserer Redaktion zieht Hinrich Haake, als Geschäftsführer zuständig für den Bereich Integration und Migration, ein Resümee über die Flüchtlingsarbeit und blickt auf das Jahr 2018. (Mehr zum Thema: Flüchtlingsfamilie findet in Melle ihr Glück)

Pragmatische Lösungen

„Insgesamt ist die Arbeit wie schon im Jahr zuvor sehr gut gelaufen“, betont Haake. Besonders die gute Unterstützung von der Nachbarschaft sei hervorzuheben. Das habe den Flüchtlingen das Gefühl gegeben, hier gewollt zu sein. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Melle habe im vergangenen Jahr gut funktioniert. Bei Problemen des alltäglichen Lebens seien schnell pragmatische Lösungen gefunden worden, beispielsweise wenn Reparaturen anstanden. Positiv sei auch zu vermerken, dass der Sicherheitsdienst bislang nicht eingreifen musste. Sowohl von fremdenfeindlichen Übergriffen als auch von internen Ausschreitungen seien die Einrichtungen verschont geblieben.

Wenig Wohnraum

Für das kommende Jahr sieht Haake jedoch auch einige Schwierigkeiten auf sich zukommen: „Es besteht weiterhin das Problem der Wohnraumbeschaffung. Daran muss gearbeitet werden“, sagte der Geschäftsführer. Gemessen daran, das es sich bei den Unterkünften in Riemsloh und Neuenkirchen um Gemeinschaftswohnungen handele, herrschten zwar gute Bedingen für die Asylsuchenden, Gruppenunterkünfte waren jedoch nie als langfristige Lösung gedacht. Dies sei jedoch kein alleiniges Problem der Flüchtlingsarbeit. Allgemein sei der Wohnungsmarkt überschaubar.

Sprachvermittlung schwierig

Kompliziert gestalte sich auch die Vermittlung der deutschen Sprache. Im Gespräch mit Haake klingt heraus, dass durchaus Verbesserungspotenzial in dieser Angelegenheit besteht. „Darauf angesprochen sagt Haake: „Es wird intensiv daran gearbeitet, ausreichend Angebote zur Verfügung zu stellen.“ Dabei müssten aber beide Seiten an sich arbeiten. „Komplett neue Weichen müssen hier aber nicht gestellt werden“, betont Haake. (Weiterlesen: Diakonie lobt Integration von Flüchtlingen in Melle)

Für die Betreuung der Flüchtlinge in Melle sind derzeit zwei Sozialarbeiter in Vollzeit im Einsatz und ein arabisch sprechender Sprachlehrer mit einer halben Stelle. „Ein Bundesfreiwilligendienstleistender hat jetzt leider aufgehört“, bedauert Haake. Trotz der Schwierigkeiten machten die Mitarbeiter ihre Arbeit sehr gerne, so Haake.